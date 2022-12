A festa da seleção argentina continuou do lado de fora do Estádio Lusail - FOTO: Divulgação/ Twitter @Argentina

Publicado 18/12/2022 22:00 | Atualizado 18/12/2022 22:02

Neste domingo, a seleção argentina desfilou em um carro aberto pelas ruas do Catar para comemorar a conquista da Copa do Mundo. Segundo o site "ge", a celebração começou na avenida Lusail Boulevard, que fica ao lado do Estádio Lusail, palco da decisão contra a França.





Durante a festa, os prédios da cidade foram iluminados com a bandeira da Argentina. Além disso, os torcedores se aglomeraram para acompanhar o desfile dos campeões.

Vale lembrar que a festa da seleção albiceleste não vai se restringir ao Catar. Todos os jogadores embarcarão para Buenos Aires, capital da Argentina, onde também irão comemorar o tricampeonato.