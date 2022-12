Messi, nos braços do povo, celebrando a conquista da Copa do Mundo - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 18/12/2022 19:15

Após a épica final que coroou o tricampeonato mundial da Argentina contra a França neste domingo (18), Messi e Mbappé, protagonistas das final, receberam os elogios da maior referência que existe na história do futebol: o rei Pelé.

Através de uma publicação no Instagram, Pelé elogiou a primeira conquista de Lionel Messi na Copa do Mundo com o tricampeonato para a Argentina, marcando dois gols no tempo regulamentar e anotando a primeira cobrança na disputa de pênaltis.

"Hoje o futebol continuou a narrar a sua história, como sempre, de forma apaixonante. Messi vencendo sua primeira Copa do Mundo, como era merecido por sua trajetória", afirmou.

Pelé aproveitou para elogiar a incrível performance de Mbappé, que marcou os três gols franceses na partida e garantiu o prêmio de artilheiro da competição. Além disso, ainda lembrou da incrível campanha de Marrocos na Copa do Mundo.

"Meu querido amigo, Mbappé, marcando quatro gols em uma final. Que presente foi assistir a este espetáculo ao futuro do nosso esporte. E não poderia deixar de parabenizar ao Marrocos, pela campanha incrível. É muito bom ver a África brilhar", explicou.

Por fim, a grande majestade do futebol mundial e tricampeão mundial parabenizou a Argentina por seu título, além de relembrar do seu amigo Diego Maradona.

"Parabéns, Argentina! Certamente Diego está sorrindo agora", finalizou.