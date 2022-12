Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022 - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/12/2022 17:36

Lionel Messi concluiu seu maior sonho ao levantar a taça da Copa do Mundo neste domingo (18), guiando a Argentina ao tricampeonato contra a França em um emocionante jogo. O placar de 3 a 3 foi eletrizante, mas a estrela do goleiro Emiliano Martinez brilhou na disputa de pênaltis para a conclusão do objetivo.

Bastante emocionado e feliz, Messi falou sobre a sensação de finalmente conquistar sua primeira Copa do Mundo. Ao descrever como 'loucura', ele afirmou que sabia que receberia tal presente de Deus.

"É uma loucura que tenha acontecido dessa maneira. Eu queria muito. Eu sabia que Deus ia me dar, eu senti que ia ser isso. Agora é aproveitar. Olha o que é essa taça, é linda. Sofremos muito, mas conseguimos. Mal podemos esperar para estar na Argentina para ver o quanto isso vai ser louco", comemorou.

Messi já está decidido sobre seu futuro na Seleção Argentina. Mesmo dizendo que esta seria sua última Copa do Mundo, o camisa 10 afirmou que ainda quer atuar por algumas partidas para comemorar o status de campeão do mundo.

"Quero jogar mais algumas partidas como campeão mundial. Todo mundo quer isso, é o mais desejado por todos. Tive a sorte de ter conquistado tudo na minha carreira, e era isso que me faltava. Quero levar lá para desfrutar com todos", encerrou.

Eleito como melhor jogador da Copa do Mundo, Messi quebrou marcas importantes na campanha do título argentino. Além de ser vice-artilheiro, ele se tornou o único jogador a ser eleito melhor da Copa do Mundo em edições diferentes, além de ter sido o único atleta a fazer gol em todas as fases da competição.