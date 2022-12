Lionel Scaloni - AFP

Publicado 18/12/2022 16:38

Catar - Lionel Scaloni não conteve sua emoção após conquistar a Copa do Mundo com a Argentina. Após superar a França nos pênaltis, neste domingo, no Estádio Lusail, o técnico argentino foi às lágrimas ao falar dos pais Ángel e Eulalia.

"Se meu pai estiver me vendo, acredito que esteja, e minha mãe também... Eles me ensinaram a nunca desistir. Eu desfruto disso. É importante que as pessoas entendam que não sou só eu, mas qualquer outro treinador quer faz as coisas bem", disse Scaloni na beira do campo.

Ainda atordoado com a decisão eletrizante, Scaloni ainda não tem dimensão do tamanho da conquista que conseguiu para seu país.

"Ainda não conseguimos nos dar conta desse momento. Nós, que vivemos dentro disso, estamos sempre viajando e acostumados a altos e baixos. Estamos acostumados a isso... Sobretudo, é uma coisa incrível estar acima do que pudemos imaginar", finalizou.

Com a conquista, a Argentina passa a ter três títulos mundiais. Os hermanos já haviam conquistado as Copas de 1978 e 1986. O topo da lista ainda é do Brasil, com cinco taças. Tetracampeãs, Alemanha e Itália aparecem na vice-liderança do ranking.