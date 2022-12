Adriano Imperador faturou mais de R$ 28 mil com aposta na final da Copa do Catar - Leo Franco / Ag. News

Publicado 18/12/2022 16:19

Adriano Imperador ganhou quase R$ 30 mil em uma aposta na final da Copa do Mundo, neste domingo. O ex-jogador palpitou que os 90 minutos de Argentina x França terminariam empatados, o que, de fato, ocorreu. A aposta foi compartilhada nas redes sociais pelo ex-atleta.



"Tô achando que vai dar empate amanhã, habib. Vai pros pênaltis, nem cavalo aguenta", escreveu Imperador.

Adriano fez uma aposta de R$ 9.500 no jogo, que terminou o tempo regulamentar em 2 a 2. A publicação do ex-jogador já ultrapassou 100 mil curtidas, com mais de três mil comentários. A Argentina abriu 2 a 0, com Messi e Di María, mas os franceses empataram com dois gols de Mbappé.

Se Adriano Imperador está feliz com o valor ganho na final da Copa do Mundo, o mesmo não pode dizer o rapper Drake. O músico canadense apostou que os argentinos venceriam a partida, no tempo normal, pelo placar de 2 a 1. Ao todo, o artista apostou 1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões).