Mbappé marcou três gols na final da Copa do Mundo contra a ArgentinaADRIAN DENNIS / AFP

Publicado 18/12/2022 15:35

Em uma partida histórica, a Argentina conquistou o tricampeonato da Copa do Mundo ao superar a França, nos pênaltis, após um empate por 3 a 3 durante o tempo regulamentar neste domingo (18). Um dos grandes destaques da partida, assim como em toda a competição, foi o francês Kylian Mbappé, autor de três gols na final e que se tornou o artilheiro do torneio.

Ao todo, o atacante de 23 anos do PSG chegou aos oito gols marcados durante os sete jogos da Copa do Mundo do Catar. O jogador superou seu companheiro de equipe, Lionel Messi, que marcou dois gols na final e chegou aos sete no total.

Em terceiro lugar, um representante de cada seleção finalista dividiu o último palco do pódio. Julián Álvarez e Giroud marcaram quatro gols cada.

Confira a lista de artilheiros da Copa do Mundo de 2022:

1) Mbappé (França): 8 gols

2) Messi (Argentina): 7 gols

3) Julián Álvarez (Argentina) e Giroud (França): 4 gols

4) Enner Valencia (Equador), Rashford (Inglaterra), Saka (Inglaterra), Richarlison (Brasil), Morata (Espanha), Gakpo (Holanda), Gonçalo Ramos (Portugal): 3 gols