Dibu Martínez com o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar FOTO: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 18/12/2022 20:29

Emiliano Martínez explicou o gesto inusitado que fez logo após receber o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista à rádio "La Red", da Argentina, o arqueiro revelou que isso foi uma resposta aos torcedores da França presentes no Lusail que o vaiaram.

"Fiz isso porque os franceses estavam me vaiando. A soberba comigo não vai", disse o goleiro.





Vale lembrar que ele foi peça fundamental na conquista do tricampeonato mundial da Argentina. Além de pegar três pênaltis ao longo da competição, Dibu ainda fez uma grande defesa no chute de Kolo Muani, já nos acréscimos do segundo tempo, para deixar a Albiceleste viva na disputa pelo título.

"Foi uma partida sofrida, na outra vez tínhamos do outro lado situações desse tipo. Sabíamos que iríamos sofrer, quase fizemos mais um gol e sofremos, mas graças a Deus conseguimos. Não teve nenhuma outra Copa do Mundo que eu tenha sonhado tanto como esta", disse o goleiro Dibu Martínez, após o título.