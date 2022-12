Messi segura a taça da Copa do Mundo - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/12/2022 19:29 | Atualizado 18/12/2022 19:30

Quem assistiu a cerimônia de premiação da Copa do Mundo percebeu que o emir do Catar, Tamim bin Hamad bin Khalifa Al-Thani, presentou Messi com uma vestimenta. O camisa 10 da Albiceleste, inclusive, levantou a taça com o traje, que se chama "bisht".





De acordo com o site "Arab News", a vestimenta é uma capa masculina que, geralmente, é feita nas cores preta, marrom, cinza, bege ou branco. A utilizada por Messi era preta.

A peça está associada à realeza, riqueza e cerimônia e é semelhante ao smoking black tie no Ocidente, segundo informou o jornal. Também vale destacar que, normalmente, os bishts são usados em ocasiões especiais, como os casamentos.