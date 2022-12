Ronaldo Fenômeno é ídolo da seleção brasileira - AFP

Publicado 18/12/2022 18:39

Ronaldo Fenômeno, um dos ídolos da história da Seleção Brasileira, parabenizou Messi pela conquista da Copa do Mundo do Catar. Nas redes sociais, o ex-jogador exaltou o camisa 10 da Albiceleste e destacou que o craque "capitaneou uma era".

"O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era. Parabéns, Messi!", escreveu Ronaldo.

O futebol deste cara joga pra escanteio qualquer rivalidade. Vi muito brasileiro - e gente do mundo inteiro - torcendo pelo Messi nesta final eletrizante. Uma despedida à altura do gênio que, muito além de craque da Copa, capitaneou uma era.



Parabéns, Messi! pic.twitter.com/djwuKJzexa — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) December 18, 2022

Messi se despede do Mundial do Catar com sete gols marcados e três assistências distribuídas. Além disso, ele se tornou tanto o jogador com mais partidas em Copas (26) quanto o maior artilheiro da história da Albiceleste em Copas (13).