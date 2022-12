Messi beija a taça da Copa do Mundo - FOTO: Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 18/12/2022 17:14

#NuevaFotoDePerfil pic.twitter.com/5l2tNSi1qE — Selección Argentina (@Argentina) December 18, 2022 #NuevaFotoDePerfil pic.twitter.com/wcQ7O2mop0 — AFA (@afa) December 18, 2022 Catar - O fim do jejum de quase quatro décadas com a conquista da Copa do Mundo, neste domingo, após vitória sobre a França, nos pênaltis, provocou mudanças no escudo da seleção argentina. Nas redes sociais, a Associação de Futebol Argentino (AFA) compartilhou o símbolo atualizado, já com as três estrelas referentes ao tricampeonato mundial.

O terceiro título da Argentino veio de forma emocionante. Os sul-americanos abriram dois gols de vantagem na final contra a França, mas acabaram levando o empate na reta final do tempo regulamentar. Na prorrogação, cada equipe marcou duas vezes, fazendo a final terminar empatada em 3 a 3 e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, a seleção de Messi levou a melhor e venceu por 4 a 2.

Com a conquista, a Argentina passa a ter três títulos mundiais. Antes de 2022, os hermanos já haviam conquistado as Copas de 1978 e 1986. O topo da lista ainda é do Brasil, com cinco taças. Tetracampeãs, Alemanha e Itália aparecem na vice-liderança do ranking.