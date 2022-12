Resenha entre Neymar e Messi - NELSON ALMEIDA / AFP

Resenha entre Neymar e MessiNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 18/12/2022 16:49

Neymar parabenizou Messi pela conquista da Copa do Mundo do Catar. Nas redes sociais, ele escreveu uma mensagem e postou uma foto do craque da seleção argentina com a taça do mundial. Confira abaixo:

"Felicidades, Hermano", escreveu Neymar.

Vale lembrar que Messi e Neymar são amigos. Os dois jogaram juntos durante quatro temporadas no Barcelona, entre 2013 e 2017, e se reencontraram no PSG, onde o argentino está desde 2021.