Emiliano Martínez foi eleito melhor goleiro da CopaAFP

Publicado 18/12/2022 16:13 | Atualizado 18/12/2022 16:13

Catar - Um dos protagonistas na campanha da Argentina na Copa do Mundo do Catar, o goleiro Emiliano Martínez não conteve sua emoção com o título conquistado neste domingo, após a vitória sobre a França nos pênaltis. Logo após o apito final, o jogador falou sobre o duelo duro contra os franceses na decisão.

"Foi uma partida sofrida, na outra vez tínhamos do outro lado situações desse tipo. Sabíamos que iríamos sofrer, quase fizemos mais um gol e sofremos, mas graças a Deus conseguimos. Não teve nenhuma outra Copa do Mundo que eu tenha sonhado tanto como esta", disse o goleiro.

Após a final, Martínez recebeu da Fifa o prêmio de melhor goleiro da Copa. Ao longo da competição, o argentino sofreu oito gols, sendo três na grande decisão contra a França.

Martínez foi peça fundamental para que a Argentina pudesse levantar a taça. Com grandes defesas ao longo da competição, brilhou nas quartas de final ao pegar dos pênaltis contra a Holanda. Na decisão deste domingo, fez boas defesas para segurar a França e pegou a cobrança de Coman.