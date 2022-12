Mbappé desolado após a perda da Copa do Mundo - FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/12/2022 22:59

Depois de uma grande atuação na final da Copa do Mundo com três gols marcados, o atacante Mbappé acabou sendo alvo de diversos ataques racistas de torcedores argentinos durante e após a partida deste domingo (18).



Durante a partida, a frase "Mbappé negro" entrou nos assuntos mais comentados do Twitter mundial devido a diversos xingamentos de torcedores argentinos. Além dele, a modelo transexual Ines Rau, apontada como namorada do atacante francês, também sofreu diversos ataques transfóbicos.

Além de Mbappé, o meia Kingsley Coman também foi alvo de diversos ataques racistas nas redes sociais, mas desta vez por torcedores franceses. Afinal, Coman foi um dos atletas que erraram a cobrança de pênalti na disputa final, que acabou coroando a Argentina como tricampeã mundial.



Com os três gols marcados na final, Mbappé chegou aos oito gols marcados na competição e foi eleito como artilheiro da Copa do Mundo de 2022. A performance do atleta de 23 anos foi histórica, já que se tornou o segundo jogador a fazer três gols na final da história da Copa do Mundo.