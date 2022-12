Didider Deschamps é o técnico da seleção francesa - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 18/12/2022 20:06

Didider Deschamps analisou a final da Copa do Mundo do Catar, vencida pela Argentina sobre a França nos pênaltis, neste domingo. O treinador elogiou a qualidade e a agressividade da Albiceleste e admitiu que os Bleus pouco fizeram durante os primeiros 60 minutos da partida. Ele ainda lembrou a grande defesa de Emiliano Martínez, nos acréscimos do segundo tempo da prorrogação, e parabenizou a seleção argentina pela conquista do Mundial.

"Durante 60 minutos, não houve jogo. O adversário mostrou muita qualidade, agressividade, estivemos menos bem, por motivos diversos. Apesar de tudo, voltamos do nada revertendo uma situação muito comprometida. Isso é o que nos dá ainda mais pesar. Temos uma bola da Copa do Mundo no último minuto... Ela não sorri para nós", disse Deschamps.

"Depois, se depois de perder por 2 a 0 perdêssemos por 3 a 0, não teríamos os mesmos arrependimentos, apenas teríamos dado os parabéns. Mas dou os parabéns a esta equipa argentina, que mostrou qualidade, agressividade, até astúcia (sorrisos), esperávamos e isso não deve tirar-lhe o mérito", completou.





Veja mais declarações de Deschamps:



CONTRATO COM A SELEÇÃO FRANCESA CHEGA AO FIM NESTE ANO. VAI RENOVAR?

"Você não é o primeiro a me fazer esta pergunta esta noite... Mesmo que o resultado fosse o contrário, eu não teria dado a resposta hoje. Estou muito triste pelos meus jogadores, pela minha comissão técnica. Como você sabe, terei um encontro marcado com meu presidente no início do ano e você saberá".

ARBITRAGEM DA FINAL

"(Deschamps sorri). Eu gostaria que você não tivesse feito a pergunta. Terei cuidado com o que digo. Ele estava como estava lá, poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor, há decisões que podem levar à discussão, como acontece em todas as partidas. Antes da final, me permiti dizer que a Argentina não estava infeliz, não direi o contrário depois da partida. Mas não quero tirar o crédito que eles têm por vencer esta Copa do Mundo. Parabéns à seleção argentina".

ALGUNS JOGADORES FICARAM ENFRAQUECIDOS POR CONTA DO VÍRUS?



"Todo o grupo foi submetido a isso, não sei qual é o impacto físico ou psicológico. Mas para os jogadores que começaram, não tive preocupações. Também pode ser a sequência de partidas. Não são desculpas, mas não tivemos o dinamismo que tivemos até agora. É por isso que não houve jogo por uma hora".