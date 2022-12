Messi é campeão da Copa do Mundo - FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 18/12/2022 17:31

Depois da Argentina conquistar a Copa do Mundo do Catar, o Diário Olé se derreteu por Messi, o colocou como o maior jogador da história e, por isso, pediu perdão a Diego Maradona. O camisa 10, vale destacar, foi um dos grandes protagonistas do título da Albiceleste.

"Hoje Messi passou para a eternidade. Hoje virou herói para sempre dos que foram bancados desde o início e dos que aderiram depois. Hoje Messi se torna o melhor jogador da história -desculpe Diego (Maradona)", diz um trecho do texto do Olé.





Além de fazer uma crônica do jogo, o texto do jornal também ressalta que Messi foi uma das grandes figuras da conquista e ressalta que, por conta do título, o mundo passa a ser um lugar mais justo.

O Diário Olé ainda lembra o último ano e meio de Messi e da seleção argentina, com três títulos: a Copa América, no Maracanã; a Finalíssima, no Wembley Stadium; e o da Copa do Mundo, no Estádio Lusail.

Em tempo: Messi se despede do Mundial do Catar com sete gols marcados e três assistências distribuídas. Além disso, ele se tornou tanto o jogador com mais gols em Copas quanto o maior artilheiro da história Albiceleste em Copas.