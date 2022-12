Festa dos jogadores da Argentina com a conquista da Copa do Mundo do Catar - FOTO: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Publicado 18/12/2022 15:20

A lista de campeões da Copa do Mundo foi atualizada neste domingo. Isso porque a Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis, no Estádio Lusail, e chegou ao terceiro título de sua história.

O Brasil segue na liderança isolada com cinco títulos. Alemanha e Itália, com quatro, vem logo atrás. Com a vitória sobre os Bleus, a Albiceleste se isolou como a terceira maior vencedora do Mundial.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS MAIORES CAMPEÕES

1) Brasil - cinco títulos (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002)

2) Alemanha - quatro títulos (1954, 1974, 1990 e 2014)

2) Itália - quatro títulos (1934, 1938, 1982 e 2006)

3) Argentina - três títulos (1978, 1986 e 2022)

4) França - dois títulos (1998 e 2022)

4) Uruguai - dois títulos (1930 e 1950)

5) Espanha - um título (2010)

5) Inglaterra - um título (1966)