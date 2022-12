Momento em que Messi faz o terceiro gol da Argentina na final contra a França - FOTO: Jewel SAMAD / AFP

Publicado 19/12/2022 10:57

A imprensa francesa apontou uma irregularidade no terceiro gol da Argentina, marcado por Messi, na prorrogação da final da Copa do Mundo do Catar. Segundo o "L'Équipe", alguns jogadores da seleção albiceleste que estavam no banco de reservas invadiram o campo para comemorar antes que a bola tivesse entrado.

"Pelo regulamento, o segundo gol de Lionel Messi, na prorrogação, deveria ter sido anulado pelo árbitro da partida, Szymon Marciniak. Os substitutos argentinos já estavam em campo antes que a bola passasse por cima da linha de gol de Hugo Lloris", diz um trecho da matéria do jornal.





O QUE DIZ O REGULAMENTO DA FIFA

"Se, após a marcação de um gol, o árbitro perceber antes do jogo recomeçar que uma pessoa adicional estava em campo no momento em que o gol foi marcado: o árbitro deve anular o gol se o suplente for: jogador, suplente, substituído, expulso ou dirigente da equipa que fez o golo; o jogo deve ser reiniciado com um tiro livre direto no local onde estava a pessoa extra".