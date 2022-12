Aos 35 anos, Lionel Messi carrega a Argentina para o tricampeonato da Copa do Mundo - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 19/12/2022 12:54

A delegação albiceleste já deixou o Catar e embarcou rumo a Buenos Aires. A atual seleção campeã do mundo deixou o país do Oriente Médio na manhã desta segunda-feira e fará uma escala em Roma, na Itália, antes de partir em direção à capital argentina.

A previsão é que a seleção da Argentina chegue em Buenos Aires a partir de meia-noite (horário local e de Brasília). No entanto, até o momento, o esquema da festa que será realizada na capital não foi definido.





Todos os jogadores da Albiceleste embarcação para Buenos Aires - até mesmo aqueles que têm compromisso com seus clubes na próxima semana.

Vale lembrar que a celebração pela conquista do tricampeonato mundial começou no último domingo. Após a vitória sobre a França, a seleção argentina desfilou em um carro aberto pelas ruas do Catar.