Cristiano Ronaldo deixa o campo em prantos após a eliminação - NELSON ALMEIDA / AFP

Cristiano Ronaldo deixa o campo em prantos após a eliminaçãoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 19/12/2022 16:35



O ex-jogador Lothar Matthaus é conhecido por não ter muitas papas na língua quando o assunto é opinar sobre futebol mundial. Questioando durante uma entrevista ao "Bild" sobre a maior decepção da Copa do Mundo de 2022, o alemão não pensou duas vezes: o português Cristiano Ronaldo.

Matthaus não poupou críticas ao atleta de 37 anos, citando seu ego como fator prejudicial não só para si e seus companheiros, mas até para o seu legado construído ao longo de sua carreira. Ele ainda afirmou que sente pena do atacante.

"Com o seu ego, Ronaldo prejudicou a equipe e a si mesmo. Não há dúvidas de que ele foi um grande jogador e um finalizador do máximo nível. Mas, agora, ele prejudicou o seu legado. É difícil para mim pensar que ele pode encontrar um lugar em um time. De alguma forma, Ronaldo me faz sentir pena dele. Foi o maior fracasso do Mundial, muito ao contrário do Messi", disparou.

As atuações de Cristiano Ronaldo, de fato, ficaram bem abaixo do esperado. Com apenas um gol marcado na competição, foi titular na fase de grupos mas acabou perdendo a posição para Gonçalo Ramos nas oitavas de final. Na fase seguinte, Portugal acabou sendo eliminada por Marrocos e Cristiano, que entrou no segundo tempo, pouco fez.