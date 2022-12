Mario Götze foi o herói do título da Copa do Mundo da Alemanha em 2014 - Foto: Reprodução/Instagram @mariogotze

Publicado 19/12/2022 16:05

Mario Götze, que foi carrasco da Argentina na Copa de 2014, comemorou o título da seleção albiceleste no Mundial do Catar. Nas redes sociais, sua esposa, Ann-Kathrin Brömmel, postou um vídeo em que o jogador aparece vibrando ao lado do filho. Confira na foto abaixo:

Além disso, Götze também compartilhou uma foto publicada pelo site "433". Nela, o "Messi da Copa de 2022" consola o "Messi da Copa de 2014". Veja abaixo:

Cabe lembrar que, em 2014, Argentina e Alemanha fizeram a final do Mundial no Maracanã. Götze entrou no decorrer do jogo e, no segundo tempo da prorrogação, marcou o único gol da decisão.

Na época, a Alemanha conquistou seu quarto título de Copa. A Albiceleste, por sua vez, ainda era apenas bicampeã do torneio.