Mbappé é o principal jogador da seleção francesaFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 19/12/2022 14:00

Nesta segunda-feira, dia seguinte ao vice da França na Copa do Mundo do Catar, Mbappé se manifestou nas redes sociais. O atacante postou uma foto próximo da taça da competição e escreveu a seguinte frase: "Nós vamos voltar".

A FINAL

Dentro de campo, a Argentina abriu 2 a 0 no placar ainda no primeiro tempo. No entanto, Mbappé apareceu duas vezes para deixar tudo igual na etapa complementar. Na prorrogação, a Albiceleste até voltou a ficar em vantagem, mas o camisa 10 da França empatou o confronto mais uma vez.

Nos pênaltis, a Argentina venceu os Bleus por 4 a 2 e conquistou o tricampeonato. Ainda assim, Mbappé se despediu do Mundial do Catar como o artilheiro da competição e com impressionantes marcas alcançadas. Confira algumas delas no vídeo abaixo: