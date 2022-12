Lionel Messi foi eleito o craque da Copa do Mundo de 2022 - Odd ANDERSEN / AFP

Publicado 18/12/2022 15:39

Catar - Lionel Messi se consagrou como a grande estrela da Copa do Mundo do Catar. Após marcar dois gols no empate em 3 a 3 e converter sua cobrança de pênalti para ajudar a Argentina a conquistar o tricampeonato, neste domingo, no Estádio Lusail, o camisa 10 foi eleito pela Fifa como o craque da competição.

Messi foi peça fundamental para a Argentina ao longo do Mundial. O craque terminou o torneio como vice-artilheiro, com sete gols, e deu diversas assistências para os companheiros marcarem, além de exercer sua liderança no elenco campeão.

É a segunda vez que Messi conquista o premio de melhor jogador da Copa do Mundo. Em 2014, o camisa 10 também foi eleito como craque, mas o prêmio acabou ofuscado com o vice-campeonato da Argentina, que perdeu a final no Maracanã por 1 a 0 para a Alemanha, com um gol de Mario Gotze na prorrogação.