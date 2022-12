Argentina e França fizeram a grande final da Copa do Mundo - AFP

Publicado 18/12/2022 15:45 | Atualizado 18/12/2022 16:17

Catar - Os cofres da seleção argentina enriqueceram muito após o título da Copa do Mundo de 2022 sobre a França, neste domingo, no Estádio Lusail. A conquista rendeu 42 milhões de dólares à Associação de Futebol Argentino (AFA), o equivalente a R$ 222 milhões na cotação atual. Vice-campeões, os franceses faturaram 30 milhões de dólares (R$ 159 milhões).

No total, a Fifa vai desembolsar mais de R$ 2 bilhões em premiações nesta Copa do Mundo, 10% a mais do que na edição da Rússia em 2018. Cada federação de futebol que participa do torneio recebe pelo menos R$ 47 milhões por disputar a fase de grupos do Mundial.

Confira as premiações da Copa do Mundo do Catar:

Campeão (Argentina): US$ 42 milhões (R$ 222 mi)

Vice (França): US$ 30 milhões (R$ 159 mi)

3º (Croácia): US$ 27 milhões (R$ 143 mi)

4º (Marrocos): US$ 25 milhões (R$ 132 mi)

Quartas: US$ 17 milhões (R$ 90 mi)

Oitavas: US$ 13 milhões (R$ 69 mi)

Fase de grupos: US$ 9 milhões (R$ 47 mi)