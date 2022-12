Veja fotos da final da Copa do Mundo entre Argentina e França, que deu o tricampeonato aos sul-americanos

Catar - Foi com sofrimento, mas a Argentina voltou a conquistar a Copa do Mundo após 36 anos. Os sul-americanos abriram dois gols de vantagem na final contra a França, neste domingo, no Estádio Lusail, mas acabaram levando o empate na reta final do tempo regulamentar. Messi, que se despediu com chave de ouro dos Mundiais, abriu o caminho para o tricampeonato argentino marcando em cobrança de pênalti. Di María, que teve grande atuação, fez o segundo. No entanto, Mbappé brilhou no fim, marcando dois gols e adiou a decisão do título.



Na prorrogação, Messi marcou mais um e Mbappé fez o terceiro dele, fazendo a final terminar empatada em 3 a 3 e levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os argentinos levaram a melhor e venceram por 4 a 2, conquistando o tricampeonato mundial. Confira fotos na galeria!

