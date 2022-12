Argentinos antes da final da Copa do Mundo contra a França - AFP

Publicado 18/12/2022 11:53

Catar - Os torcedores de Argentina e França que chegaram ao Estádio Lusail, neste domingo, sem ingresso para acompanharem a final da Copa do Mundo, precisaram desembolsar um valor astronômico para conseguirem assistir à partida. De acordo com o site "GE", cambistas vendem bilhetes por US$ 3 mil (cerca de R$ 16 mil) na porta do estádio.

Centenas de torcedores, a maioria argentinos, foram ao Centro Principal de Ingressos da Fifa, em Doha, mas encontraram o local fechado, já que não há venda aberta. A venda de bilhetes por grupos de WhatsApp tem sido intensa.

Nos últimos dias, centenas de argentinos chegaram ao país para acompanharem a final. Alguns deles têm andado pela cidade de Doha com uma mensagem avisando que precisam de ingressos para a decisão.