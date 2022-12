Torcida da Argentina na final da Copa do Mundo - AFP

Publicado 18/12/2022 11:38 | Atualizado 18/12/2022 11:38

Os torcedores da Argentina estão muito empolgados com a presença da Albiceleste na final da Copa do Mundo 2022. A quantidade de fãs que se deslocam em direção ao Estádio Lusail fez com que uma das principais estações de metrô do Catar precisasse ser fechada por alguns minutos, algo que não havia acontecido neste Mundial.



"Msheireb Metro Station está fechado devido a grande lotação", dizia a mensagem da estação que une três linhas de metrô em Doha.

No Catar, o metrô é a principal via de acesso para os torcedores chegarem aos estádios de jogos. Diferentemente do que aconteceu nas Copas do Brasil e da Rússia, que são países de dimensões continentais, os fãs não precisavam fazer viagens de aviões, uma vez que os estádios em Doha são próximos uns dos outros.



Cerca de 50 mil argentinos são esperados no Estádio Lusail neste domingo com a esperança de assistir o fim do jejum da Albiceleste na competição. Os "hermanos" não vencem um título de Copa do Mundo desde 1986, mas chegam na segunda decisão do torneio nas últimas três edições.