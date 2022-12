Paul Pogba, astro da seleção francesa e da Juventus, da Itália - AFP

Publicado 17/12/2022 21:36

Um dos principais ídolos da Seleção Francesa e campeão da Copa do Mundo em 2018, o meia Paul Pogba está afastado da competição devido a uma lesão no joelho. No entanto, ele continua firme e forte na torcida por seus companheiros, que chegaram a segunda final seguida.

Através de suas redes sociais, o meia da Juventus enviou um vídeo especial para os seus companheiros com palavras de motivação. Segundo ele, final não se joga, se ganha.

"Oi pessoal, pela segunda vez na final da Copa do Mundo. E essa é a segunda vez consectuvia, por isso dou todo o meu apoio, toda a minha força. Uma final vocês sabem: não se joga, se ganha. Desejo tudo de bom para vocês. Boa sorte para vocês. Vamos, Bleus!", afirmou.

Pogba foi um dos principais destaques da França, que mesmo assim chegou na final da competição. Além dele, nomes como Kanté, Benzema e Nkunku foram um dos principais desfalques da lista de Didier Deschamps.