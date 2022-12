Hakimi é lateral-direito da seleção marroquina - FOTO: KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 17/12/2022 19:25

Hakimi comemorou a campanha histórica de Marrocos na Copa do Mundo do Catar. Neste sábado, o lateral-direito não deixou de lamentar a derrota para a Croácia por 2 a 1, mas destacou que o grupo tem que estar feliz e orgulhoso pelo feito na competição.

"Queríamos conquistar o terceiro lugar para dar alegria aos nossos torcedores depois de uma grande jornada que fizemos, como chegar às semifinais e disputar o terceiro e o quarto lugar. Temos que estar felizes e orgulhosos. Não poderíamos dar a eles esta última vitória, mas vamos sair de cabeça erguida", disse Hakimi.





Vale lembrar que, com a derrota para a Croácia, Marrocos ficou com o quarto lugar do Mundial. Ainda assim, esta é a melhor campanha de uma seleção árabe e de uma seleção africana na história das Copas. Para chegar tão longe, os Leões do Atlas conquistaram o primeiro lugar do Grupo F e ainda eliminaram Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final, respectivamente.

"Isto não é só de Marrocos, é de um continente e de um país inteiro nos apoiando. Nós colocamos um continente para cima, uma bandeira bem alta e estamos orgulhosos do trabalho e de todo o caminho que fizemos", completou o lateral-direito.