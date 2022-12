Técnico Walid Regragui fez grande trabalho com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo - KARIM JAAFAR / AFP

Técnico Walid Regragui fez grande trabalho com a seleção de Marrocos na Copa do MundoKARIM JAAFAR / AFP

A Seleção de Marrocos quebrou todas as expectativas ao alcançar o quarto lugar na Copa do Mundo em uma história campanha, se tornando a primeira equipe africana a alcançar as semifinais da competição. Neste sábado (17), os marroquinos acabaram superados pela Croácia, por 2 a 1, em uma emocionante disputa pelo terceiro lugar.

A derrota decepcionou o treinador Walid Regragui, mas a campanha é um motivo de muito orgulho para todos os envolvidos da delegação marroquina. Segundo o técnico, a performance de Marrocos no Catar foi um espetáculo

"Fiquei um pouco decepcionado com a segunda derrota seguida, fizemos de tudo. Nossa seleção fez de tudo. Vamos aprender muito desta Copa. Vamos voltar mais fortes daqui a quatro anos. Demos um espetáculo. Os croatas têm mais experiências, jogaram bem, mereceram o resultado hoje", afirmou.

Regragui enfatizou o marco histórico da campanha marroquina, afirmando que o feito quebrou a tradição europeia na competição ao eliminar Espanha e Portugal. No entanto, o técnico afirma que entendeu que é preciso mais para alcançar feitos maiores.

"Nós conseguimos quebrar a tradição europeia, fizemos diferença, e aprendemos nos dois últimos jogos que é preciso mais. E vamos fazer isso, como estamos fazendo nos últimos anos. Estou orgulhoso de ter ficado entre os quatro melhores", explicou.