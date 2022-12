Ronaldinho se rendeu aos dois personagens da geração francesa - Divulgação/PSG

Publicado 17/12/2022 15:24

Catar - Campeão da Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira, Ronaldinho Gaúcho está em Doha, no Catar, para acompanhar a final entre Argentina e França, neste domingo. Em entrevista ao jornal "L'Équipe", o brasileiro se rendeu a dois personagens da geração francesa que busca o bicampeonato mundial consecutivo: o técnico Didier Deschamps e o atacante Kylian Mbappé.

"É uma geração muito forte com um técnico acostumado a vencer. Amo Didier Deschamps. Ele é muito bom, um lorde, que foi um ótimo jogador e conhece muito o futebol. Sempre que nos encontramos foi um grande cara. Gosto do jeito que a França joga com ele. Tem uma ótima imagem no Brasil e admiramos a França", afirmou Ronaldinho Gaúcho sobre o técnico Didier Deschamps.

"Amo assistir Mbappé jogar também. Estou feliz por ele. Faz tudo muito bem e ainda é muito jovem. Tem todas qualidades. Velocidade, drible e, na frente do gol, mantém a postura. Esse tipo de jogador que os brasileiros amam ver jogar. Parece ter uma forte personalidade também", completou.

Com Deschamps e Mbappé, a França encara a Argentina neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no Estádio Lusail. Do outro lado, estará a Argentina de Lionel Messi, que se despedirá da Copa do Mundo em busca do título inédito em sua carreira. O camisa 10 faz grande Mundial no Catar, o que foi motivo de brincadeira de Ronaldinho Gaúcho, companheiro nos primeiros anos de Barcelona do meia argentino.

"Para o Messi, esse é o nível normal, né? (risos) Ele é o melhor do mundo há muitos anos. É a sua última Copa do Mundo e eu tinha certeza que ele faria de tudo para vencer. Por mim, pode jogar até os 50 anos porque ele tem muito mais qualidades do que os outros", comentou R10.