Zidane recusou convite da federação francesa e não irá ao Catar - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Zidane recusou convite da federação francesa e não irá ao CatarPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 18/12/2022 10:27 | Atualizado 18/12/2022 10:29

Catar - O ídolo francês Zinédine Zidane, campeão do mundo em 1998, mandou uma mensagem de apoio à seleção francesa antes da final da Copa do Mundo neste domingo, às 12h (de Brasília), contra a Argentina, no Lusail. O craque definiu a chance de disputar uma decisão do Mundial como um "sonho de criança".

"Disputar uma final de Copa do Mundo é um sonho de criança. Vamos pegar essa terceira estrela! Vai Blues!", escreveu Zizou.

Zidane disputou duas finais de Copa do Mundo na carreira. A primeira foi em 1998, quando foi carrasco do Brasil e marcou dois gols na vitória por 3 a 0. A segunda foi em 2006, quando marcou no empate em 1 a 1 com a Itália, mas ficou marcado pela expulsão após dar uma cabeçada em Materazzi. Os italianos ficaram com o título nos pênaltis.