Messi, da Argentina, e Mbappé, da França, se enfrentarão no domingo - FOTOS: Gabriel BOUYS/AFP e Jewel SAMAD/AFP

Messi, da Argentina, e Mbappé, da França, se enfrentarão no domingoFOTOS: Gabriel BOUYS/AFP e Jewel SAMAD/AFP

Publicado 17/12/2022 18:41

Neste domingo, Argentina e França se enfrentam no Estádio Lusail, às 12h (de Brasília), pela final da Copa do Mundo do Catar. O jogo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). O telespectador também pode optar por assistir no streaming, pelo ge, Fifa+, Caze TV ou Globoplay.

ARGENTINA (Técnico: Lionel Scaloni)

Scaloni informou que já tem a escalação para o jogo definida, mas não revelou qual time irá a campo. Dessa forma, a dúvida fica pelo esquema tático utilizado. Na atividade deste sábado, Scaloni testou a Albiceleste tanto no 5-3-2 quanto no 4-3-3. A expectativa é de que ele usa a primeira formação.

A única certeza é o retorno de Acuña, que precisou cumprir suspensão automática na rodada passada. Ele deve retomar a titularidade e entrar no lugar de Tagliafico.

Dessa forma, a provável Argentina para enfrentar a França tem: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

O técnico Didier Deschamps terá o elenco completo para a decisão. Isso porque os cinco jogadores que foram desfalques no treino de sexta-feira trabalharam normalmente na atividade deste sábado.

Varane, Konaté e Coman, que foram vítimas da virose que afetou a seleção francesa, voltaram a treinar. Theo Hernández (pancada no joelho) e Tchouaméni (pancada no joelho) também estavam no treinamento da véspera da decisão.

Ainda vale lembrar que o zagueiro Upamecano e o volante Rabiot, que não enfrentaram Marrocos por conta de gripe, estão recuperados e à disposição de Didier Deschamps. Inclusive, na partida contra os Leões do Atlas, o defensor ficou no banco de reservas, enquanto o meio-campista sequer foi relacionado.

Dessa forma, uma provável França para enfrentar a Argentina tem: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot e Griezmann; Dembélé, Mbappé e Giroud.