Didier Deschamps na coletiva de imprensa antes da final da Copa do MundoFOTO: FRANCK FIFE / AFP

O técnico Didier Deschamps mostrou incomodo ao ser questionado sobre Benzema na coletiva de imprensa desta sexta-feira. Durante a conversa com os jornalistas, ele lembrou que o atacante se machucou antes do início da Copa do Mundo e destacou que está focado somente nos 24 jogadores que estão com a seleção.

"Tenho jogadores que já se machucaram antes. Karim (Benzema) é um deles. O último a se machucar é Lucas Hernández. Desde então, tenho 24 jogadores para gerenciar. Fazer a pergunta em relação a esses jogadores é no mínimo constrangedor, senão um pouco mais. O grupo está lá. Não ligo para convites de jogadores, ex-jogadores ou jogadores lesionados. Não sei quem estará lá. Tínhamos um grupo no início e que, pelo que aconteceu... Perdemos três, com o Nkunku no início", disse Deschamps.

Vale lembrar que o treinador já havia sido perguntado sobre Benzema na coletiva após o jogo contra Marrocos. Na ocasião, contudo, Deschamps evitou responder ao questionamento.

O centroavante chegou para a Copa do Mundo com grande expectativa, uma vez que conquistou a Bola de Ouro da temporada 2021/22. No entanto, ele sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficou de fora da competição.

Ainda assim, Deschamps não anunciou um substituto, e o atacante seguiu na lista de inscritos da França. Nesta semana, a imprensa espanhola noticiou que Benzema está recuperado do problema físico e, inclusive, já voltou a treinar no Real Madrid.

Em tempo: Argentina e França se enfrentam neste domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. A seleção que vencer se tornará tricampeão do mundo.





Veja mais declarações de Deschamps:

FUTURO

"A seleção francesa é a melhor coisa que me aconteceu na minha vida profissional. É a paixão pelo altíssimo nível e estou muito feliz por estar lá. O mais importante é a seleção francesa, eles estão acima de tudo e estou à disposição deles. O resultado de amanhã não afetará minha decisão. O que tenho em mente é apenas a partida".

TORCIDA ARGENTINA

"A Argentina tem muito apoio popular. Os torcedores franceses serão ouvidos, mas a maioria será argentina. Espero uma atmosfera leal ao povo argentino, com muitos cânticos. É uma coisa boa. Mas nossos adversários não estão em nas arquibancadas, mas no campo. Há qualidade suficiente para se interessar apenas pelos jogadores. E amanhã, uma das duas equipes terá uma terceira estrela".

SILÊNCIO DE MBAPPÉ

"Quando ele tem que falar, ele fala. Ele falou às vezes. Kylian precisa de tranquilidade, serenidade. Ele está focado no campo, no que ele tem que fazer em campo. Ele está em excelente estado de espírito. Não tenho vontade perturbar sua tranquilidade, seu estado de espírito".

JOGADORES NOVOS DO ELENCO

"Há menos referências do que em 2018, mas isso não significa que vai correr mal. Há uma gestão de emoções muito importante e tenho sempre discussões com todos os jogadores".

VÍRUS QUE AFETOU O GRUPO

"É um assunto que te interessa, eu entendo. Fazemos questão de tomar o máximo de precauções, de nos adaptar e de lidar com isso, sem exagerar. É obviamente uma situação... Se não pudesse existir seria melhor, mas nós administramos da melhor maneira possível".