Luka Modric foi o grande nome da Croácia na Copa do MundoAFP

Publicado 17/12/2022 15:54

Catar - Luka Modric causou alívio aos croatas após a conquista do terceiro lugar na Copa do Mundo, com a vitória por 2 a 1 sobre o Marrocos, neste sábado. O craque garantiu que seguirá na seleção após o Mundial, pelo menos até a Liga das Nações, em junho.

"O plano é jogar a final da Liga das Nações. Depois disso veremos como e o que fazer a seguir, mas a Liga das Nações, com certeza", disse Modric.



A Liga das Nações é um torneio amistoso organizado pela Uefa, que vem ganhando peso para as seleções europeias. A competição conta com um sistema de grupos e mata-mata, com direito a até três divisões.

A Croácia está na semifinal da primeira divisão da Liga das Nações, ao lado de Espanha, Itália e Holanda. Os confrontos ainda serão definidos através de sorteio. Os jogos serão em sede única em um dos quatro países semifinalistas.