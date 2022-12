Veja fotos da disputa de terceiro lugar da Copa entre Croácia e Marrocos

Catar - A Croácia garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo do Catar ao vencer o Marrocos, por 2 a 1, neste sábado, no Estádio Internacional Khalifa. Gvardiol e Orsic marcaram para os croatas, enquanto Dari fez o único gol da seleção africana. Confira as fotos da partida!

