Croácia e Marrocos - AFP

Publicado 16/12/2022 19:28

Neste sábado, Croácia e Marrocos se enfrentarão no Estádio Khalifa Internacional, às 12h (de Brasília), em partida válida pela disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo do Catar. O jogo terá transmissão ao vivo da Globo (TV aberta) e do SporTV (TV fechada). O telespectador também pode optar por assistir ao confronto no streaming, pelo ge, Fifa+ ou Globoplay.

CROÁCIA (Técnico: Zlatko Dalic)

Pelo lado croata, a grande dúvida é a presença de Marcelo Brozovic, que precisou ser substituído no início do segundo tempo da partida contra a Argentina por conta de um problema muscular. Kristijan Jakic e Lovro Majer aparecem opções para começar o jogo no time titular.

Dessa forma, uma provável Croácia tem: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Modric, Brozovic (Jakic ou Majer) e Kovacic; Vlasic, Perisic e Kramaric.

MARROCOS (Técnico: Walid Regragui)

Já os Leões do Atlas tem três baixas certas: o zagueiro e capitão Romain Saïss; o zagueiro Nayef Aguerd; e o lateral-direito Mazrouai. Já o atacante En-Nesyri aparece como dúvida.

Desse modo, um provável Marrocos tem: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, En-Nesyri (Zakaria) e Boufal.