Lionel Scaloni é o técnico da seleção argentinaFOTO: Paul ELLIS / AFP

Publicado 16/12/2022 15:36

Lionel Scaloni testou três formações diferentes na seleção argentina no treino desta sexta-feira. A informação é do jornal "Olé" e do canal "TyC Sports". Abaixo, veja quais foram elas e as mudanças que o treinador da Albiceleste promoveu.





LINHA DE CINCO

A primeira formação testada por Scaloni foi o 5-3-2, esquema tático usado na partida contra a Holanda, válida pelas quartas de final. Nesse cenário, Lisandro Martínez entrou no time titular.



A escalação com esse esquema foi: Emiliano Martínez; Molina, Cuti Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Lionel Messi e Julián Alvarez.

DI MARÍA NO TIME TITULAR

Posteriormente, Scaloni botou Ángel Di María, que está recuperado do problema no quadríceps da perna esquerda, no lugar de Lisandro Martínez, o que mudou o esquema tático para o 4-3-3. Além disso, o treinador também optou por uma troca na lateral direita: saiu Molina e entrou Montiel.

Assim, a escalação da Argentina ficou com: Emiliano Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi, Julián Alvarez e Di María.

REFORÇO NO MEIO-CAMPO

Por fim, Scaloni sacou Dí Maria e colocou Leandro Paredes. Desse modo, a Argentina passou do 4-3-3 para o 4-4-2, esquema tático usado na vitória sobre a Croácia, pela semifinal da Copa do Mundo.

Logo, os 11 da Argentina foram: Emiliano Martínez; Montiel, Cuti Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes e Mac Allister; Messi e Julián Alvarez.