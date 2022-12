Szymon Marciniak será o árbitro da final da Copa do Mundo - AFP

Szymon Marciniak será o árbitro da final da Copa do MundoAFP

Publicado 16/12/2022 15:18 | Atualizado 16/12/2022 15:21

Catar - O árbitro polonês Szymon Marciniak não escondeu sua emoção ao ser confirmado para apitar a final da Copa do Mundo, entre Argentina e França, no próximo domingo, às 12h, no Estádio Lusail. Em entrevista ao site da Fifa, ele disse ter se emocionado com a notícia.

"É fantástico, era meu sonho quando eu era menino. Quando jovem, sonhava em jogar uma final e bem, agora tenho que jogar uma final como árbitro. Apitar uma final de Copa do Mundo é como ser campeão para mim", disse Marciniak.



"Tive que trabalhar, me sacrificar muito e ser muito disciplinado para chegar a esse ponto da minha vida. Tenho que agradecer a Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz [árbitros assistentes] e muitos outros por tornarem nossos sonhos realidade. Também aos nossos familiares e amigos que testemunham o esforço que fazemos todos os dias e que é muito diferente do de um jogador", completou.

O polonês já comandou duas partidas neste Mundial. Curiosamente, um jogo de cada uma das duas seleções finalistas: França 2 x 1 Dinamarca, pela segunda rodada da fase de grupos, e Argentina 2 x 1 Austrália, pelas oitavas de final.



"Espero um grande jogo. Argentina e França têm grandes nomes e jogadores capazes de fazer coisas maravilhosas a qualquer momento. Por isso tenho que estar muito concentrado a cada segundo do jogo, não dá para perder a concentração", finalizou.

No Mundial da Rússia, em 2018, Marciniak apitou duas partidas: Argentina 1 x 1 Islândia e Alemanha 2 x 1 Suécia. No entanto, não teve bom desempenho e deixou de dar um pênalti claro para os suecos contra os alemães. Por conta disso, foi dispensado pela Fifa no meio do torneio.



Ao longo dos últimos quatro anos, Szymon Marciniak evoluiu e chegou a apitar a final da Supercopa da Uefa em 2018/19, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Porém, ficou de fora de finais europeias por conta de lesões.