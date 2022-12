Messi terá a última oportunidade de buscar um título de Copa do Mundo - Foto: AFP

Argentina e França se enfrentam no próximo domingo (18) para definir o campeão da Copa do Mundo de 2022, com a promessa de um grande jogo entre as duas melhores seleções da competições. No entanto, para um velho conhecido do futebol mundial, a história do vencedor já escrita.

Ibrahimovic, que se recupera de uma grave lesão no joelho, foi questionado sobre seu palpite para a finalíssima do mundial e foi categórico ao afirmar que a cena de Messi levantando o troféu já estava escrita.

"Acho que já está escrito quem vai ganhar. Você sabe quem eu quero dizer... Acho que Messi vai levantar o troféu, já está escrito", afirmou.

Lionel Messi está vivendo um grande fase na competição, sendo o grande líder da Argentina. O camisa 10 argentino já anotou 5 gols e 3 assistências em 6 partidas, guiando a seleção para a final.