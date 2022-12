Final da Copa do Mundo está entre adeus de gala de Messi e ascensão de Mbappé | | O Dia

Messi quer se despedir com o título da Copa do Mundo e Mbappé busca o bicampeonato - Fotos de Paul Ellis/AFP e Alfredo Estrella/AFP

Messi quer se despedir com o título da Copa do Mundo e Mbappé busca o bicampeonato Fotos de Paul Ellis/AFP e Alfredo Estrella/AFP

Publicado 18/12/2022 08:00

Argentina ou França, uma delas será a nova tricampeã da Copa do Mundo, tornando-se a quarta a conseguir o feito após Brasil (penta), Itália e Alemanha (ambas tetracampeãs). A partida deste domingo, às 12h (de Brasília) no Estádio Lusail, também definirá se Messi entrará no panteão do torneio ou se Mbappé assumirá a coroa de melhor do mundo.







Companheiros de PSG e camisas 10 de seus seleções, os dois craques não deixam de ter um encontro entre passado, presente e futuro do futebol mundial. Afinal, Messi, de 35 anos, já deixou sua marca entre os grandes do esporte, mas continua encantando com a sua genialidade. E Mbappé, de 23, é um dos principais nomes atualmente e grande aposta para assumir o trono do argentino nos próximos anos.



Entre eles, caminhos completamente distintos na principal competição. Eleito o melhor do mundo por seis vezes, o argentino já conquistou quase tudo que disputou, mas a Copa ainda é uma sombra que o persegue ao longo da carreira, e que por muito tempo o deixou em baixa no próprio país com a comparação com Maradona.



Por outro lado, o francês, mesmo jovem, já conquistou o primeiro título sendo destaque da equipe, em 2018. Na segunda final seguida, ele vive a expectativa de levar pela primeira vez o prêmio de melhor jogador da temporada, caso seja campeão fazendo a diferença.



Última chance de Messi

Para Messi, foram quatro decepções em Copas do Mundo, cada uma à sua maneira, desde 2006 até 2018, quando chegou a abandonar a seleção. A pior delas foi o vice para a Alemanha em 2014, com o gol sofrido na prorrogação. Naquele ano, faltou ao craque ser decisivo, algo que em 2022 apresentou de sobra. Em sua última chance, o camisa 10 lidera os jovens companheiros e tem feito de tudo, até mesmo com uma postura mais parecida com a de Maradona. Chegou até a chamar de bobo um rival holandês após a classificação nas quartas de final.







Já Mbappé chega no auge, demonstrando grande diferença física para os adversários. O faro de gol continua: já foram cinco nesta edição, o que o torna artilheiro, com um a mais do que o rival deste domingo. Entretanto, após ótimo início, não teve grandes atuações na semifinal e nas quartas. Mas segue como grande esperança francesa.



Marcas expressivas dos dois craques

Do outro lado, o argentino marcou os dois primeiros gols em mata-matas de Copa do Mundo. Assim, alcançou outras marcas. Tornou-se o artilheiro da Argentina, com 11, superando Batistuta. Neste domingo se tornará o jogador com mais partidas no torneio: 26, ultrapassando o alemão Matthaus.



Mbappé também trilha um caminho de recordes. Afinal, terá pelo menos mais três Copas pela frente, com todas as oportunidades para quebrar recordes. Com nove gols até agora, é difícil não imaginar que não ultrapassará Klose, maior artilheiro do torneio, com 16 gols. Fora a chance de liderar a França para mais conquistas. Pelé tem três e é o recordista, enquanto o atacante busca a segunda.