Tiago Leifert narrou a Copa do Mundo no Globoplay e no SporTV 2 - Divulgação

Publicado 17/12/2022 17:40

Catar - Tiago Leifert não narrará a final da Copa do Mundo entre Argentina e França, neste domingo, às 12h (de Brasília). Uma das novidades do SporTV e do Globoplay no Mundial do Catar, o narrador precisará se ausentar para acompanhar uma sessão do tratamento de sua filha, Lua, que luta contra um câncer ocular.

"Amanhã eu não estarei aqui. Minha filha vai fazer um tratamento amanhã de manhã, a gente sabia que isso poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, sobre ela precisar fazer algum tratamento durante a Copa, porque tratamento de câncer é assim. Poderia ser até antes, mas consegui trabalhar todos os dias. Calhou de ser justamente na final", disse o narrador após transmitir a disputa de terceiro lugar entre Croácia e Marrocos, vencida pelos croatas.



"Em 2026, se Deus quiser, estaremos juntos de novo, com a minha filha já grande e que ela possa ver com a gente lá no estádio. Em 2026 não quero trabalhar, quero ver a seleção ser hexa pessoalmente", disse o jornalista, emocionado.

Lua recebeu o diagnóstico de retinoblastoma no fim de 2021. Por conta da doença, Tiago antecipou sua saída da TV Globo, que já estava programada, e desde então passou a se dedicar integralmente ao tratamento da filha.

Mesmo sem Tiago, a Globo decidiu manter a transmissão alternativa no SporTV 2 e no Globoplay. Dandan Pereira fará a narração, acompanhado de Lisca, Thomaz Freitas e Fernanda Colombo, que acompanharam Tiago ao longo de todo Mundial.

"Com um misto de sentimentos, por todos acontecimentos, por tudo que está envolvido, por tomada de decisão e pelo tamanho do evento, anuncio que vou narrar a final da Copa do Mundo no Globoplay e no Sportv 2 - meu abraço apertado ao ídolo Tiago Leifert - partiu jogo da vida", escreveu Dandan nas redes sociais.