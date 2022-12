Zidane recusou convite da federação francesa e não irá ao Catar - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Publicado 17/12/2022 16:59

O ídolo francês Zidane recusou um convite da Federação Francesa de Futebol para acompanhar a final da Copa do Mundo entre Argentina e França. Segundo a "RMC Sport", o treinador agradeceu, mas não topou ir ao Catar.



A Federação organizou um voo fretado que sai de Paris para o Catar e decidiu chamar alguns ex-jogadores da seleção francesa para apoiar a equipe que vai buscar o tricampeonato mundial.

Sem Zidane, a federação vai levar 20 ex-jogadores campeões pela França. O órgão chamou os membros dos Jogos Olímpicos de 1984, do Mundial de 1998, da Eurocopa de 2000 e do Mundial de 2018.



Zidane fez história na Seleção da França. Como jogador, ele conquistou a Copa do Mundo de 1998 e a Eurocopa de 2000, sendo destaque da equipe nas duas competições.



A final da Copa do Mundo 2022 acontece neste domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. Argentina e França brigam pelo terceiro título mundial.