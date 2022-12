Lionel Scaloni durante o treino da seleção argentina - FOTO: FRANCK FIFE / AFP

Publicado 17/12/2022 15:23 | Atualizado 17/12/2022 15:25

Neste sábado, a seleção argentina realizou o último treino antes da final da Copa do Mundo do Catar, contra a França. O técnico Lionel Scaloni não revelou qual time irá a campo, mas confirmou que tem a escalação para o jogo definida.





Na atividade deste sábado, o treinador montou a Argentina com três zagueiros. Nesse cenário, Lisandro Martínez entra no time, e a Albiceleste jogaria no 5-3-2.



Portanto, caso essa formação se confirme, a Argentina irá a campo com: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Lisandro Martínez e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Messi e Julián Álvarez.

Posteriormente, Scaloni também testou a Argentina com Di María entre os titulares. Nesse caso, ele entrou no lugar de Lisandro Martínez, o que mudou o esquema tático para o 4-3-3.

Desse modo, a Argentina iria a campo com: Emiliano Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Acuña; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Di María, Messi e Julián Álvarez.

Em tempo: Argentina e França se enfrentam neste domingo, às 12h (de Brasília), no Lusail Stadium. A seleção que vencer se tornará tricampeão do mundo.