Lloris é o capitão da França na Copa do Mundo - FRANCK FIFE / AFP

Lloris é o capitão da França na Copa do MundoFRANCK FIFE / AFP

Publicado 17/12/2022 11:33

Catar - Na véspera da final da Copa do Mundo, o goleiro Lloris, da França, minimizou o clamor para que Messi conquiste pela primeira vez o Mundial. Em coletiva neste sábado, o capitão francês exaltou o craque, mas disse que a decisão deste domingo vai muito além dele.

“Temos apoio dos nossos torcedores, sabemos que nosso país está atrás da gente. O resto tem pouca importância. Começamos a competição com uma missão, que era ir o mais longe possível. Poucos acreditavam nisso. Vamos dar tudo para sair com a vitória nessa batalha final. Sabemos o que Leo Messi representa na história do nosso esporte, mas eu acredito que, acima de tudo, é um jogo entre França e a Argentina. Há grandes jogadores dos dois lados”, disse Lloris.



"O evento é muito importante para focar só em um jogador. É uma final entre duas grandes nações. Quando você enfrenta um jogador desse tipo (Messi), você tem que ser cuidadoso, mas o jogo não é só sobre ele", completou.

Lloris também foi questionado sobre poder ser o primeiro capitão a levantar a taça da Copa do Mundo duas vezes, mas manteve cautela sobre o assunto.

“Tive o verdadeiro privilégio de poder ganhar esse troféu em 2018 com meus companheiros da seleção. Estou concentrado no presente. O que aconteceu anteriormente é passado”, afirmou.

Argentina e França fazem a final da Copa do Mundo neste domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. As duas seleções lutam pelo tricampeonato.