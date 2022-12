Luka Modric - GABRIEL BOUYS / AFP

Luka ModricGABRIEL BOUYS / AFP

Publicado 17/12/2022 10:38

Luka Modric jogará contra o Marrocos, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo, naquele que pode marcar o seu último jogo com a camisa da seleção croata.



O meia do Real Madrid, de 37 anos, deixou em aberto o seu futuro, após a derrota diante da Argentina, na semifinal, mas tudo indica que o veterano se despedirá da seleção após o jogo desse sábado, às 12 horas.



Em entrevista coletiva, o técnico Zlatko Dalić fez coro pela permanência de Modric na seleção. "Com certeza, se ele se despedir será uma pena e uma pena para todas as seleções e torcedores do mundo. A decisão cabe a ele. E é certo que o mundo inteiro o respeita e seria bom se continuasse", disse o técnico.

Se realmente deixar a seleção, Luka Modric colocará fim a uma geração de ouro do futebol croata, com nomes como Rebic, Rakitic e companhia.