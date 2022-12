Zlatko Dalić é o técnico da seleção da Croácia - FOTO: JACK GUEZ / AFP

Publicado 16/12/2022 16:28

Catar - Nesta sexta-feira, o técnico Zlatko Dalic projetou o jogo da Croácia contra Marrocos, válido pelo terceiro lugar da Copa do Mundo. Na coletiva de imprensa, ele ressaltou que o grupo tem respeito pelos Leões do Atlas e afirmou que as duas seleções têm o "mesmo espírito"

"Para nós, é uma partida de grande importância, por uma medalha. Temos muito respeito por Marrocos, que é uma grande surpresa no Mundial. Eles têm o mesmo espírito que nós e também será uma partida importante para eles", afirmou Dalic.





Vale lembrar que Croácia e Marrocos já se enfrentaram neste Mundial. O duelo aconteceu no dia 23 de novembro, no Al Bayt Stadium, pela primeira rodada do Grupo F. Na ocasião, as duas seleções empataram em 0 a 0.

"O jogo de amanhã será diferente. Grandes equipas não chegaram às meias-finais. O terceiro lugar vai ser disputado por equipas que não eram favoritas. Estamos entre as quatro melhores seleções do mundo, mas queremos mais", disse o treinador.

Em tempo: a partida entre Croácia e Marrocos acontece neste sábado, às 12h (de Brasília), no Estádio Khalifa Internacional.