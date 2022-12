Na fase de grupos, Croácia de Modric e Marrocos, de Hakimi, ficaram no 0 a 0 - AFP

Publicado 16/12/2022 14:17

No único confronto que se repetirá na Copa do Mundo de 2022, no Catar, Croácia e Marrocos voltam a se encontrar após a estreia sem gols e sem emoção pelo Grupo F. Desde aquele primeiro jogo, as duas seleções apostaram na força defensiva para surpreender favoritos e, neste sábado (17) às 12h (de Brasília) no Estádio Internacional de Khalifa, enfrentam-se pelo terceiro lugar.



Para os croatas, que em 2018 foram vice-campeões, a partida tem menor apelo histórico, mas é importante. Afinal, o time venceu apenas uma vez em seis jogos nesta Copa do Mundo, que foi na goleada por 4 a 1 sobre o Canadá. Foi com empates com Bélgica (0 a 0), Japão (1 a 1) e Brasil (1 a 1) que eles foram avançando, até a derrota por 3 a 0 para a Argentina, na semifinal.



Principalmente contra japoneses e brasileiros, o goleiro Livakovic foi o grande destaque. Além de defesas importantes com a bola rolando, ele pegou quatro cobranças em duas disputas por pênaltis (três contra Japão e uma contra o Brasil). Até a derrota para a Argentina, ele só havia sofrido três gols.



Assim como o croata, Bono é forte candidato a melhor goleiro da Copa do Mundo. O marroquino pode não ter feito tantas defesas difíceis, mas também foi decisivo contra a Espanha, quando pegou dois pênaltis após empate em 0 a 0, e contra Portugal, inclusive pegando chute de Cristiano Ronaldo no fim, o que garantiu a vitória (1 a 0).



Foram apenas três gols sofridos por Bono e Marrocos, sendo dois na derrota por 2 a 0 para a França, na semifinal. O outro foi contra, na vitória sobre Canadá (2 a 1) que garantiu a liderença do grupo, graças ao 2 a 0 sobre a Bélgica. E foi com a força defensiva que os marroquinos fizeram história. Primeiros africanos em uma semifinal de Copa do Mundo, eles agora querem o terceiro lugar para coroar uma campanha que ficará marcada.