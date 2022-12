Germán Cano está acompanhando de perto os jogos da Argentina na Copa - Reprodução

Germán Cano está acompanhando de perto os jogos da Argentina na CopaReprodução

Publicado 16/12/2022 14:35

Catar - No Catar há mais de 20 dias para acompanhar de perto a Copa do Mundo, Germán Cano não esconde sua felicidade com a chance de ver a Argentina na final. O atacante do Fluminense disse estar vivendo um sonho no Mundial, que ele espera ser coroado com o título no próximo domingo.

"Eu tive muitas sensações dentro do estádio, porque estou como torcedor. Na minha cabeça, eu tinha que entrar para ajudar, fazer o gol e ajudar time. Mas estou com a sensação de orgulho também, porque estou cumprindo um sonho da minha família, de poder assistir a um jogo da Argentina. Vai ficar sempre marcado no meu coração, porque é meu primeiro Mundial, e estou desfrutando muito", disse Cano ao site "GE".



Apesar do longo período de férias, Cano disse estar mantendo a forma física fazendo exercícios no hotel para poder voltar bem ao Fluminense.

"Primeira vez (que teve 45 dias de férias), muito tempo, né? Mas a gente continua treinando, fazendo treinos aqui na academia, porque o corpo precisa. A gente não está acostumado a ficar 45 dias de férias, para mim, é a primeira vez, mas a gente não tem que perder esse estado físico para poder chegar bem no próximo ano", declarou.

Argentina e França fazem a grande final da Copa do Mundo no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no Estádio Lusail. As duas seleções lutam pelo tricampeonato.