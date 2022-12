Técnico Walid Regragui fez grande trabalho com a seleção de Marrocos na Copa do Mundo - KARIM JAAFAR / AFP

Publicado 16/12/2022 13:28

Disputar o terceiro lugar da Copa do Mundo para as principais seleções nada mais é do que cumprir tabela, mas não para Marrocos, que encara como se fosse uma decisão. Afinal, esta é uma rara oportunidade para os marroquinos, que pela primeira vez na história chegaram à semifinal, e querem fechar a campanha para mostrar que podem, sim, brigar pelo topo. Não apenas eles, mas as equipes da África.

"Talvez, se conseguirmos o terceiro lugar, entendamos que nosso objetivo de ganhar a Copa do Mundo não é tão louco para uma equipe africana ou para o Marrocos. Não é o fim para nós. Acho que qualquer equipe do mundo, mesmo a melhor das nações, joga pelo seu ranking da Fifa. Não é o fim da estrada", avaliou o técnico de Marrocos, Walid Regragui.



Ao se tornar a primeira seleção africana a chegar às semifinais da Copa do Mundo, Marrocos abriu uma porta que espera que continue disponível. Após o sucesso, o objetivo é continuar no topo, mesmo após a disputa do terceiro lugar.



"Queremos crescer e as grandes nações estão sempre procurando vencer todos os seus jogos. As Copas do Mundo só são disputadas a cada quatro anos. Portanto, temos quatro anos para pensar na próxima Copa do Mundo. Vamos pensar nas competições continentais e queremos estar entre as melhores, se não a melhor equipe africana", completou o treinador.



Marrocos enfrentará a Croácia neste sábado (17), às 12h (de Brasília), em busca do inédito terceiro lugar da Copa do Mundo.