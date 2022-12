Sergio Busquets - Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Publicado 16/12/2022 12:08

Aos 34 anos, Sergio Busquets anunciou o fim da sua carreira pela seleção da Espanha nesta sexta-feira (16). Capitão na Copa do Mundo do Catar, Busquets agradeceu pelos quase 15 anos em que vestiu a camisa de seu país.



O meio-campista do Barcelona esteve presente em 143 jogos da Esoanha. Além disso, participou das campanhas dos títulos da Copa do Mundo de 2010 (África do Sul) e da Eurocopa em 2012 (Polônia e Ucrânia).

“Foi uma honra representar o meu país e levá-lo ao topo, ser campeão do Mundo e da Europa, ser capitão e ter feito tantos jogos, com maior ou menor sucesso, mas sempre dando tudo e contribuindo com o meu grão de areia para que tudo corresse o melhor possível e que todos sentissem o quanto são importantes, ajudando e lutando pelo mesmo objetivo, com experiências únicas, inesquecíveis e históricas”, disse em publicação nas redes sociais.

Sergio Busquets se despede após a frustrante eliminação da Espanha ainda nas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Um das mais cotadas ao título, a seleção espanhola foi derrotada nos pênaltis pelo Marrocos e fez uma campanha abaixo do que o esperado no Mundial.